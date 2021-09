La reciente triple fecha de las Clasificatorias de la Conmebol para el Mundial de Catar 2022 no estuvo exenta de polémicas para la Selección Chilena, siendo una de ellas, la originada por el regreso a Estados Unidos de uno de sus convocados; Robbie Robinson.

El caso del delantero que milita en el Inter Miami fue particular, ya que a pesar de ser estadounidense, también posee la nacionalidad chilena (debido a que su madre nación en el país), por lo que fue la principal novedad de la nómina de Martín Lasarte para los partidos frente a Brasil, Ecuador y Colombia.

Sin embargo, a sólo horas del comienzo del primer partido de la ventana sudamericana, Robinson decidió regresas a su país acusando “motivos personales”.

Una decisión que generó diversas críticas de especializados y la fanaticada chilena, que puso sus esperanzas en el espigado extremo de 22 años tras las ausencias de Alexis Sánchez y Ben Brereton.

Luego de su regreso a Estados Unidos, surgieron distintas informaciones al respecto y a pesar de que se habló de un posible arrepentimiento, una carta revelada por As Chile dejó en claro su intención por representar a ‘La Roja’.

Una comunicado que envió directo a la FIFA el 24 de agosto, donde expresa estar escribiendo “con el fin de expresar mi deseo de ser seleccionado para jugar en representación de la Federación Chilena de Fútbol”.

En el cuerpo de la carta hace alusión a los orígenes de su madre y explica al ente rector del fútbol mundial que posee pasaporte chileno, además de comunicarles que se encontraba alegre “de haber sido convocado” por Martín Lasarte para la crucial triple fecha.

“Al respecto, procedo a declarar expresamente que tengo conocimiento de los efectos de mi renuncia a la Federación mencionada anteriormente (Estados Unidos) y de este tipo de trámites que no puedo volver a realizar”, sentenció Robinson en el texto.

No obstante, y a pesar de que la carta manifiesta el deseo del delantero de representar al ‘Equipo de Todos’, no significa que no tenga ninguna chance de ser elegible por la Selección de Estados Unidos, ya que la FIFA sólo exige a los futbolistas que si juegan un minuto en un partido oficial con una selección, no pueden volver a representar otra.