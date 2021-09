Claudio Bravo, portero de La Roja, analizó este lunes lo que fue el empate sin goles ante Ecuador por Clasificatorias y lo que será el trascendental choque contra Colombia de este jueves.

En diálogo con las redes sociales del ‘equipo de todos’, el guardametas del Real Betis comentó que “es un partido siempre complejo en Quito, con una selección que se hace respetar como local. Las visitas acá no han sido gratas y creo que hay que valorar ese punto, pero más adelante lo tenemos que demostrar con mejores resultados”.

“Si bien el resultado es positivo, lo que nos dejó un sabor de boca distinto es que no aprovechamos esos minutos con un hombre más en cancha”, añadió Bravo.

Luego, respecto al duelo ante Colombia, el portero sostuvo que “será un partido complejo, con la sensación de los otros partidos que nos ha tocado con Colombia en su casa. Si no perdemos el plano de la competitividad podemos sacar un buen resultado”.

“Creo que estos dos partidos nos hemos visto bien, y hacerlo ante Brasil y Ecuador como visita es complejo. Esperamos hacer lo mismo ante Colombia, dependemos de nosotros para hacer bien la tarea”, complementó el guardametas.

“Preocupa la falta de gol”

Respecto a los pocos goles que el ‘equipo de todos’ ha anotado en sus últimos partidos, Claudio Bravo detalló que “nos preocupa la falta de gol, creo que estamos al debe y no es solo tema de quienes están más cerca del área, sino que también de quienes salimos desde atrás para generar juego y ocasiones de ataque. Aquí cuando los números indican una cosa es mérito de todos”.

“Estamos compitiendo bien, llevamos muchos partidos donde nos hemos visto bien. Creo que solamente nos falta liberarnos un poco a la hora de definir arriba”, agregó el arquero.

Por último, Bravo recalcó que “me sorprende la capacidad de mis compañeros, sobre todo quienes llevan más años acá. Creo que los que jugaron en Quito saben de lo que estamos hablando. Ver a mis compañeros correr y disputar cada balón con esa intensidad es admirable.

“Yo me he sentido como de 20 años, es una lástima que no los tenga. Uno con los años ya sabe cómo prepararse y dosificar. Tengo la sensación de poder jugar unos 10 años más”, sentenció el portero del Betis.