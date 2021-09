Tras el tibio empate sin goles de la Selección Chilena frente a Ecuador en Quito, este domingo, el ex guardameta de Universidad de Chile y ‘La Roja’, Johnny Herrera, lanzó sus dardos hacia el planteamiento de Martín Lasarte.

El panelista de TNT Sports criticó el esquema defensivo de ‘Machete’ en el momento en el que Chile contaba con un jugador más, luego de la expulsión de Junior Sornoza en el minuto 63.

“La vida te da oportunidades y hoy día, Chile las tuvo. Estuvimos 30 minutos con un jugador más y no se creó ninguna chance de gol. No te atreviste. No quisiste meter a Morales que era el único cambio más ofensivo que pudo haber hecho y no lo hizo”, arremetió Herrera.

El campeón de América, además, fue rotundo en su análisis y a pesar de no sumar puntos desde hace 24 años en Quito, no quedó contento con el resultado.

“A lo mejor, el profesor Lasarte no estaba preparado para que se le diera un partido de esta forma, pero cuando suceden estas cosas, hay que estarlo. Chile necesitaba los puntos a como dé lugar. Esa es la lata que da”, sentenció.

Cabe consignar que, tras la igualdad, el ‘Equipo de Todos’ se estacionó en el séptimo puesto de la clasificación con siete puntos y su siguiente desafío será cuando enfrente, el próximo jueves, a Colombia de Reinaldo Rueda.