Le dio con todo a Robbie Robinson. El reconocido periodista deportivo colombiano Juan Arango fustigó al futbolista que desertó a La Roja 24 horas antes del duelo contra Brasil en Clasificatorias.

Arango, que vive en Estados Unidos, lamentó lo ocurrido y las emprendió contra el deportista, incluso recordando viejas entrevistas a la familia del crack donde aseguraban que siempre alentaban, con

Robbie, a Chile.

El comunicador, que ha realizado artículos para The Guardian, HuffPost, Al Jazeera y Miami Herald -entre otros-, expresó que Robinson “no se sentía ‘suficientemente chileno’ a pesar de lo que decía su familia en entrevistas anteriores”.

“La camiseta pesaba un poco. Ese tipo de jugadores no están comprometidos”, agregó.

En la misma línea, el periodista no se guardó nada y sentenció que “todo lo que dijo su familia fue una absoluta tontería”. ¿Qué dijeron en específico? Que Robbie y sus cercanos veían los duelos de La Roja con la camiseta puesta y eran unos verdaderos hinchas.

Juan Arango también ironizó con la falta de compromiso del jugador y la alegría que puedan sentir algunos hinchas norteamericanos: “Ahora espero ver gente en los Estados Unidos aplaudiendo lo que hizo Robbie Robinson 22 horas antes de un partido”, escribió.

Recordemos que Robbie Robinson escribió un mensaje en su Instagram a horas del partido con Brasil afirmando que no estaba cien por ciento seguro sobre qué país representar: Chile o Estados Unidos.

All that was said by his fam was utter BS. https://t.co/JTGtyUU71S

In other words… he didn't feel "Chilean enough" despite what his family was saying in previous interviews, the jersey weighed a bit. Those types of players aren't committed. https://t.co/w2noBoStnK

— Juan Arango (@JuanG_Arango) September 2, 2021