Remezón a La Roja. El delantero Robbie Robinson fue liberado este miércoles de la concentración del ‘equipo de todos’, a solo horas del duelo ante Brasil por las Clasificatorias a Catar 2022.

Según informó la Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile, “la decisión fue adoptada debido a razones personales del jugador del Inter de Miami”.

Y al mismo tiempo que se anunciaba su liberación, Robinson utilizó sus redes sociales para confirmar su regreso a Estados Unidos y el motivo de su partida.

“Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de La Roja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado”, partió escribiendo el atacante.

“En este momento, he decidido regresar al sur de Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál Selección voy a representar, mientras ayudo al Inter de Miami a llegar a los playoffs”, añadió el chileno-estadounidense.

Revisa su publicación: