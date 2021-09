La ANFP tuvo su revancha. El ente rector del balompié chileno envió un contundente “No” a Inglaterra, específicamente a los clubes Blackburn Rovers y Watford, elencos donde militan los chilenos Ben Brereton y Francisco Sierralta.

Resulta que ambas escuadras negaron permiso a los jugadores nacionales para sumarse a La Roja para la triple fecha de Clasificatorias, lo que desencadenó una polémica que ha ido escalando y que tiene hoy a los equipos ‘rogando’ al organismo que encabeza Pablo Milad.

La ANFP, apelando a sus derechos, ingresó reclamos formales a la FIFA que han dado frutos: Brereton y Sierralta quedarán inhabilitados mientras dure esta pausa eliminatoria y, además, tendrán que estar 10 días adicionales sin participar (como si hubiesen hecho la cuarentena de haber venido a Chile). A ello hay que sumar multas y anotaciones que podrían, en el futuro, convertirse en un castigo mayor.

Por ende, desde Inglaterra contactaron a la dirigencia chilena intentando mejorar las cosas y plantearon como solución que Martín Lasarte desconvoque a los cracks, reportó La Tercera. Así, según ellos, los futbolistas no se verían perjudicados.

Sin embargo, desde Quilín la respuesta fue totalmente negativa. En Chile hay molestia con Watford y Blackburn, y se mantiene la convicción de que tanto Sierralta como Brereton debieron haber sido liberados.

Por si fuera poco, la furia nacional acrecentó luego que Argentina y Colombia lograran sumar a sus seleccionados que militan en suelo inglés. Así se comprobó que, más allá de las restricciones de autoridades inglesas, la determinación de autorizar -o no- a un jugador fue cien por ciento decisión de los clubes.

Pasan los días y Brereton con Sierralta ya no estarán para el duelo de este jueves ante Brasil. Eso sí, en la ANFP aún no se descarta que puedan llegar en próximos días tras las amenazas de sanciones de la FIFA. El ‘gallito’ continúa y la dirigencia chilena no se baja.