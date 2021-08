El seleccionado nacional, Ben Brereton, lamentó la posición en la que se encuentra tras no poder viajar para las clasificatorias debido a la decisión que tomó su liga de no ceder jugadores.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero entregó sus excusas y envió todo su apoyo al ‘equipo de todos’ de cara a la triple fecha.

“Me da mucho orgullo jugar para mi club y mi país y nunca rechazaría la oportunidad de representar a ninguno de los dos”, partió diciendo.

“Estoy realmente decepcionado por la posición en la que me encuentro, que parece haber afectado a los jugadores en Inglaterra mas que en otros países. La posición sigue siendo que la mayoría de los clubes de la Premier League y la EFL no permitirán que los jugadores viajen a los países clasificados como rojos debido a los requisitos de cuarentena al regreso, lo que evitaría que los jugadores no jueguen partidos y entrenar”, lamentó el delantero del Blackburn Rovers.

El jugador aclaró que espera una solución para poder viajar a Chile, aunque confesó que la situación se torna más compleja cada día que pasa.

“Espero una solución pronto pero esto parece menos probable con cada día que pasa. Todo mi apoyo y éxito a La Roja y a mis compañeros para las eliminatorias. Y tengo toda la confianza que les irá muy bien. Vamos Chile”, cerró.