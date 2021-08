No tiene miedo a sanciones o represalias. Gary Medel, defensor del Bologna de Italia y la selección chilena, advirtió que vendrá sí o sí a la triple fecha de las Clasificatorias.

Esto pese a que la Serie A ya avisó a sus clubes que los defenderá y respaldará en caso que no deseen liberar sus jugadores para las siguientes jornadas rumbo a Qatar 2022.

Medel estaba realizando una transmisión de Twitch y no tuvo problemas en asegurar que dirá presente ante Brasil, Ecuador y Colombia en septiembre.

“Yo sí voy, sí voy, sí voy, y si me dicen que no, voy igual no más y qué pasa”, afirmó el ‘Pitbull’ ante las dudas de sus seguidores.

“No hay transe cabros”, añadió el formado en Universidad Católica.

De esta manera, Martín Lasarte, DT de La Roja, puede respirar un poco más tranquilo. Ya tiene al ‘Patrón’ para su zaga.

Recordemos que Arturo Vidal, otro referente chileno, también dijo que se sumará a los trabajos de ‘Machete’ “con el mismo corazón de siempre”.