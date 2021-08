Ya hay nómina. Martín Lasarte reveló la citación de 28 jugadores para La Roja de cara a la triple fecha Clasificatoria de septiembre, donde Chile medirá fuerzas ante Brasil, Ecuador y Colombia.

Varios son los ausentes y sorpresas, pero de entre los convocados hay uno que está en cuya eventual ausencia preocupa al DT y alarma a los hinchas.

Se trata de Ben Brereton Díaz, delantero del Blackburn Rovers, quien debido a las restricciones por la pandemia del covid-19 en Inglaterra, podría perderse los trascendentales partidos.

El propio elenco de la Championship destacó la citación de ‘Big Ben’ en sus redes sociales, pero al mismo tiempo instaló la duda sobre su viaje a Sudamérica.

“Ben Brereton Díaz ha sido nominado en el La Roja para sus próximos duelos clasificatorios para la Copa del Mundo”, partieron señalando los Rovers.

“El club está a la espera de recomendaciones del gobierno y las autoridades del fútbol con respecto a las regulaciones de Covid-19 antes de que se tome una decisión sobre su participación”, agregaron.

Vale señalar que si Brereton Díaz acepta la convocatoria, en su regreso a Inglaterra deberá permanecer al menos diez días en cuarentena, como indican los protocolos sanitarios en el país británico.

A diferencia de este lado del mundo, las autoridades inglesas no realizan excepciones con los futbolistas, lo que complica a varias selecciones de cara a la fecha FIFA.

El Liverpool anunció que no cederá a Mohamed Salah ni sus figuras brasileñas, y varios clubes de primera y segunda división seguirían sus pasos.

Cabe recordar que Chile recibirá a la Verdeamarela el próximo 2 de septiembre. Luego, el 5 y 9 del mismo mes, visitará a Ecuador y Colombia, respectivamente.

