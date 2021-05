El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, entregó este martes algunos interesantes conceptos a la hora de explicar su primera convocatoria oficial en el combinado, esto de cara a los cruces por Clasificatorias ante Argentina y Bolivia.

El técnico del ‘Equipo de Todos’ indicó sobre la nómina de 30 jugadores, en diálogo con el sitio oficial de la ‘Roja’, que “hemos intentado elegir lo mejor, por el momento, y en algunos casos porque entendemos que puede haber una buena proyección. En algunos casos tenemos menos posibilidad de elección y entendemos que era lo que había, pero en líneas generales esto viene desde hace algunas semanas”.

La principal novedad en el listado fue el delantero Ben Brereton, de los registros del Blackburn Rovers inglés. Consultado por el llamado al futbolista de padre inglés y madre chilena, ‘Machete’ dijo que “es un chico como mucha gente que se ha ido de Latinoamérica a buscar en otros países, no sé el motivo. Se ha desarrollado en Inglaterra, ha jugado en las selecciones juveniles, sub 15, sub 17 y sub 20, ha estado en los procesos de formación y eso no le impedía en el caso que Chile le planteara la posibilidad de competir que lo hiciera”.

“Esa posibilidad se le planteó, es un jugador muy joven, tiene 22 años, algunas características que no abundan, es un jugador de porte alto para ser delantero, supera la media con creces, y se le planteó la posibilidad. Está súper contento, está satisfecho y ojalá nos pueda dar lo que pretendemos que puede hacer”, complementó.

Respecto a los próximos desafíos, los primeros de caracter oficial desde su arribo al banco, el extécnico de Universidad de Chile y Universidad Católica declaró que “Argentina es uno de los candidatos, lo es siempre, no tiene una grandisima selección, tiene más de una, es un equipo complicado, difícil, tiene jugadores que marcan tendencia como puede ser Messi, pero el fútbol es fútbol, todo está por jugarse”.

“En el caso de Bolivia creo que ha cambiado tomando en cuenta la aparición de César Frías y que de alguna manera le ha dado un condimento especial, diferente, generalmente es más de cuidado o difícil en su casa que fuera. Hay que jugarlo y jugarlo bien, tomando en cuenta que tenemos la localía”, añadió.

Pensando en la lista para la Copa América, en tanto, el técnico de origen uruguayo señaló que “soy de los que piensan que tomando en cuenta que la Clasificatoria y la Copa América están tan pegadas, quizás sea un buen momento para intentar hacer real una mixtura, hay algún jugador, no sé cuántos, pero los de más recorrido que tenga una temporada más larga y esté más exhausto, posiblemente la Copa América lo dejemos descansar”.

“Esto aún está con alfileres, tenemos que competir, ver qué pasa, que nadie se lastime, no tengamos dificultad, si eso ocurre y bien, podemos tener la posibilidad de armar esta mixtura”, agregó.

Por último, Lasarte tuvo palabras para los microciclos realizados con jugadores del plano local. “Me dio la posibilidad de observar in situ, cuando haces un microciclo seguramente no ocurre que el cien por ciento van a complementar lo que uno pretende o aspira, pero sí habrá posibilidad de tres o cuatro que sorprendan, den más de lo que uno piensa; uno puede pensar que pueden estar preparados para una posibilidad, estamos contentos, algunos jugadores estuvieron en ese límite”, apuntó.

“La intención fue tratar de cumplir una máxima de las que hemos ido planteando, ir generando una renovación, una regeneración, quizás en la Copa América lo marquemos un poco más, la Clasificatoria es de un nivel muy alto, desde ese lugar es bueno para los jóvenes vivir con jugadores más veteranos”, sentenció.