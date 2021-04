Las reacciones al tercer retiro de los fondos previsionales también han llegado al mundo del fútbol. Esta vez, fue el ariete de los Portland Timbers, Felipe Mora, quien fue muy crítico con las decisiones tomadas por el Gobierno.

En una entrevista dada a AS.com, el futbolista contó cómo ha sido la situación de su familia chilena en pandemia. “Ha sido todo muy difícil. En Chile tengo a mis abuelos y mis tíos que si no trabajan, no generan dinero. Mi papá trabaja en Gran Avenida, tiene su local. Tiene que ir a trabajar, no puede cerrar”, detalló el artillero.

“Es como a mucha gente le pasa. Les dicen que se queden en su casa, pero al final si se quedan, no pueden llevar la comida”, agregó.

Al ser consultado por su opinión acerca del tercer retiro del 10% de las AFP y la negativa de Sebastián Piñera, Mora fue enfático en manifestar que el actual presidente “hace puras hueás no más. La gente necesita el dinero. Además, es su plata. Que Piñera no los deje, me parece una pésima decisión”.

Además, el atacante que milita en la MLS tuvo palabras para referirse a la salida de Reinaldo Rueda de la Selección Chilena. “Creo que no la esperábamos. Se le criticaba mucho. Pero nada, ya es pasado y creo que trató de hacer lo mejor posible con la Selección y se le recuerda con un gran cariño”, aclaró el ex Universidad de Chile y Audax Italiano.

Sin embargo, el delantero de 27 años aún no mantiene un contacto con el actual estratega de Chile; Martín Lasarte. Así lo contó él mismo, señalando que “¿si hemos podido conversar? No, nada. Acá tuvimos una pretemporada larga, unas vacaciones largas. Entonces, no he tenido esa posibilidad”.

Actualmente, el Portland Timbers ha jugado sólo un partido en la presente edición del campeonato de la MLS, en donde Mora fue titular en la derrota ante el Vancouver.

El próximo partido de los dirigidos por Giovanni Savarese será frente al Houston Dynamo de José Bizama.

Cabe destacar que en el torneo pasado, el chileno disputó 24 partidos y logró anotar en siete ocasiones.