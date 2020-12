El entrenador Reinaldo Rueda tiene en mente dejar su cargo como seleccionador de Chile incluso si fracasa su arribo a la selección de Colombia, al sentir que no tiene el respaldo del directorio de la ANFP.

De esta forma, ‘Triple R’ no pretende continuar con el proceso para el Mundial de Catar 2022, donde La Roja es sexta con cuatro puntos luego de las primeras cuatro fechas.

“Si no resulta lo de Colombia, él buscará una salida. Tiene claro que en el directorio de la ANFP no lo quieren y no estará a la fuerza”, indicaron a El Mercurio desde el entorno del oriundo de Cali.

“De seguro se sentará con el presidente (Pablo Milad) y llegará a un acuerdo para salir de la banca de Chile. Reinaldo Rueda tiene un prestigio internacional que cuidar”, agregaron los cercanos al cafetalero.

Pese a aparecer inicialmente como el principal candidato para tomar el lugar de Carlos Queiroz, Rueda comienza a alejarse de volver al banco colombiano, ya que la federación no quiere pagar los 3,4 millones de dólares anuales que pide de sueldo el DT.

Además, el ente rector del balompié ‘cafetalero’ tampoco desea cancelar la cláusula de salida por Rueda, que incluso bajó de 2,2 a 1 millón de la moneda norteamericana.