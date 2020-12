En la ANFP están algo inquietos con la tardanza en las negociaciones entre Reinaldo Rueda y la Federación de Colombia.

En conversación con Radio Agricultura, el presidente del ente rector del balompié nacional, Pablo Milad, aclaró que pondrá un plazo definitivo para que el colombiano decida si se queda o no en La Roja, ya que los jugadores están preocupados.

“Hasta ahora, en base al contrato y en base a las comunicaciones que hemos tenidos, sigue siendo nuestro DT. No hemos tenido ninguna respuesta de Colombia o del entrenador. Vamos a poner una fecha límite, que sería fin de año”, dijo.

“Nosotros necesitamos tener los objetivos claros. Además, algunos jugadores están muy inquietos y no les he podido dar una respuesta cierta”, agregó.

Además, Milad entregó un dato clave para la continuidad de Reinaldo Rueda en la selección, el que tiene que ver con su esposa.

“Es de conocimiento público, la señora de Rueda no está a gusto en Chile y eso repercute. Yo le di la autorización para ello (para conversar con la Federación Colombiana). Posteriormente, el DT me pidió permiso para tomar sus vacaciones y coincide que fue a Colombia. En lo concreto, no hay nada oficial de que Rueda deje la selección chilena. Si se contempla la salida de Rueda, el presidente de Colombia se comprometió a notificarme de ello de inmediato”, cerró.