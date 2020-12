Que haya estado en el podio de mejores arqueras del mundo para el premio The Best , que haya sido elegida como la mejor en su puesto por The Guardian y que sus colegas la escogieran para la oncena ideal de FIFPro , grafican que las manos y juego de 'Tiane' son de lo mejor evaluado en el mundo fútbol actual.

Pero su camino a la cima del balompié mundial ha sido largo. Antes de decantarse por el ‘deporte rey’, Endler probó suerte a nivel escolar en el tenis, la natación, básquetbol y la gimnasia, entre otras disciplinas.

Sin embargo, sus juegos con la pelota junto a uno de sus hermanos la llevaron a centrarse en el fútbol, donde actuó como delantera hasta los 17 años.

Fue Marco Antonio Cornez quien la motivó a ponerse los guantes, convencido de que sus condiciones -especialmente su altura- la llevarían a cosas importantes.

Cosa de carácter

El primer club profesional de ‘Tiane’ fue Unión La Calera, donde su camino se cruzó con el dirigente más corrupto en la historia del fútbol chileno: Sergio Jadue.

En la previa del Mundial Femenino Sub 20, que se disputó en nuestro país en 2008, la ANFP les exigió a las 23 jugadoras seleccionadas enlistarse en algún club de nuestro país con la intención de profesionalizar el balompié de mujeres.

Las ‘cementeras’, donde además de Endler jugaron otras históricas de La Roja como Karen Araya, Daniela Pardo y Daniela Zamora, llegaron a ser quintas en el Campeonato Nacional pero, tras diferencias con Jadue, el plantel se desarmó luego de dos años.

“Nos quedó debiendo plata a todas. Después intentó llegar a un acuerdo: nos citó a una notaría en La Calera y terminó pagando mucho menos de lo que debía. De hecho hasta nos cobró cosas para pagarnos menos”, contó la portera en su momento.

Pero no todo fueron malos ratos. Christiane se adjudicó el premio a la Mejor Jugadora del 2009 y se mudó a pocos kilómetros de La Calera, tras firmar por Everton. Con el elenco de Viña del Mar obtuvo la Copa Chile y logró los subcampeonatos del certamen Nacional y la Copa Libertadores 2010.

Pese a recibir una oferta del Santos brasileño, equipo que la dejó sin título internacional, Endler aceptó un ofrecimiento de Colo Colo, elenco que por entonces dominaba el plano local.

Para cosas grandes

Con las albas en 2011 alcanzó el bicampeonato en nuestro país y otra final de Libertadores, que ese año perdieron ante ante el Sao José por la cuenta mínima, sumando otro doloroso traspié internacional.

Con ese sabor amargo, a ‘Tiane’ se le presentó su primera oportunidad para estudiar. La Universidad del Sur de Florida le ofreció una suculenta beca aunque, antes de partir a Norteamérica, el fútbol le deparaba su revancha.

Nuevamente en la final de Libertadores, esta vez las chilenas lograrían festejar. Y con Endler como gran figura.

Tras un empate sin goles contra el Foz Cataratas, gran candidato al título, todo se definió en penales. En el cuarto lanzamiento de las brasileñas, ‘Tiane’ se lanzó sobre su derecha y desató la algarabía del plantel del ‘Cacique’.

Con la copa bajo el brazo y un histórico ‘tri’ en el Campeonato Nacional, Endler partió a Estados Unidos para estudiar Educación Física primero y, después, Negocios.

Penas europeas

Pero el fútbol siguió siendo algo inseparable para Christiane, que en Florida de sumó a las filas de las South Florida Bulls. En un partido en Tampa, veedores del Chelsea inglés quedaron maravillados con la chilena y le presentaron una oferta.

En abril de 2014, el traspaso de ‘Tiane’ a las londinenses se hizo oficial y ella partió por primera vez a Europa.

Si bien pudo hacerse con el puesto de titular rápidamente, su básico “espanglish” y una lesión de meniscos la llevaron a perder su lugar en las ‘Blues’. Además, la distancia con su familia y el mal momento deportivo la llevaron, incluso, a pensar en el retiro.

Finalmente, y aludiendo diferencias económicas, en 2015 Endler regresó a Chile para reforzar otra vez a Colo Colo con el que, nuevamente, llegó hasta una final de Copa Libertadores y perdió.

Revancha en el ‘viejo continente’

A esa altura, los cimientos del talento de ‘Tiane’ ya estaban firmes y solo bastaba su consagración en las grandes ligas. Y los afortunados fueron el Valencia español, que se la jugó por la portera chilena.

En 2016, el elenco ‘Che’ oficializó la llegada de la guardametas quien, al igual como pasó en el Chelsea, se ganó fugazmente el puesto de titular.

Tras apenas encajar 9 goles en 23 partidos, Christiane se convirtió en la primera portera extranjera en obtener el Premio Zamora, galardón que se entrega a la arquera menos batida de La Liga española.

Un año después, ‘Tiane’ daría el salto a Francia. El PSG fijó sus ojos en ella y, a partir de 2017, solo ha acrecentado su figura como una de las mejores arqueras del mundo.

Un título de Copa de Francia, ligas disputadas palmo a palmo con el Olympique de Lyon -la ‘bestia negra’ de las parisinas- y destacadas actuaciones en la Champions League, han ratificado que el gran momento de Endler no es cosa de suerte, sino que el fruto de varios años de trabajo y sacrificio.

Entremedio, también en Francia, sus tapadas a Estados Unidos y Suecia en el Mundial de 2019 dieron la vuelta al orbe y la consagraron como una de las mejores guardametas.

“Siempre he trabajado y entrenado para ser la mejor del mundo. Muchas veces el mejor no gana… pero que te reconozcan con un premio así sería algo muy lindo para mí, para mi carrera y para el país”, recalcó Endler hace pocos días.

Este 2020 no fue de The Best, pero llegará. Tampoco de títulos con el PSG ni La Roja pero, de seguro, también ‘Tiane’ los levantará. Porque, tal como ella dijo, la mejor no siempre gana.