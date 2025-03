Deportes Valdivia recibe un duro golpe al aceptar un descenso administrativo a la Tercera División B por parte de ANFA, tras no cumplir con pagos económicos. La dirigencia del club confirma que, pese a aspirar a mantenerse en la Tercera A, optaron por competir en la Tercera B en la temporada 2025 para mantener activa la institución. El presidente del club, Raúl Villablanca, declara que tomaron la decisión por el bien de la comunidad y la reconstrucción del proyecto deportivo, asumiendo la responsabilidad de los errores cometidos. Aunque preferían jugar en la Tercera A, aceptaron jugar en la Tercera B. Villablanca reconoce la dificultad de gestionar el club y destaca la importancia de jugar para mantener el apoyo de los hinchas.

Un verdadero ‘mazazo’ recibió en las últimas horas Deportes Valdivia, tradicional elenco de la región de Los Ríos, luego que la dirigencia del club terminara aceptando un ‘descenso administrativo’ de parte de ANFA.

Fue el propio ‘Torreón’ el que confirmó con un comunicado que “tras las gestiones realizadas con ANFA, participaremos en la Tercera División B en la temporada 2025″.

“Si bien nuestro objetivo era mantenernos en la Tercera A, la alternativa que se nos presentó fue no competir este año y regresar en 2026 a la Tercera B. Ante este escenario, hemos decidido seguir en competencia para mantener activa nuestra institución y trabajar en la reconstrucción de nuestro proyecto deportivo”, agrega el escrito.

“Agradecemos el apoyo de las autoridades regionales y comunales que nos acompañaron en este proceso, así como el respaldo de nuestros hinchas, socios y jugadores. Ahora comienza un nuevo desafío y contamos con todos ustedes para afrontarlo juntos”, se complementa en el texto.

Hay que recordar que ANFA, en su momento, decidió no aceptar la postulación de Valdivia a la Tercera A, acusando desorden económico y administrativo. “Todos los clubes pagan un ingreso al torneo, por la mantención de la División, la suma era de 3 millones de pesos. Deportes Valdivia no pagó esa cifra en todo el año”, expresó el tesorero Christian Ibaceta a Radio Bío Bío. “Los clubes también pagan lo correspondiente al arbitraje y los turnos, para todos los partidos, y Valdivia canceló dos en el 2024 y después no pagó ni un peso más”.

Presidente de Deportes Valdivia: “Queríamos jugar en la A… pero decidimos jugar en la B por la comunidad”

Tras confirmarse la pérdida de categoría, el presidente del ‘Torreón’, Raúl Villablanca, conversó con Radio Bío Bío Valdivia y no ocultó que “estamos todos con sentimientos muy encontrados”.

“Estuvimos en reunión con Anfa, veníamos con el objetivo de de pedir nuestro reintegro a la Tercera División A, en la cual estábamos y en la cual competimos el año 2024… pero por atraso en pagos que se debían hacer en el año, nos atrasamos, pagamos todo al final de año y nos castigaron, y pues nos sacaron”, puntualizó.

“Después de una larga reunión nos ofrecieron la posibilidad de jugar en Tercera B. Y la verdad que es difícil para nosotros porque no veníamos pensando en ello. Nosotros queríamos jugar en la A, que creemos que es lo que correspondía. Pero bueno, después de una reunión interna con el directorio, decidimos aceptar y jugar porque lo más importante es que nuestra querida institución, nuestro querido club, juegue por los jóvenes, por los niños, por los hinchas, por la comunidad, por la ciudad, por la región. Así que que aceptamos eh jugar en la B en este en este en esta temporada”, añadió.

Villablanca admitió que “nosotros siempre hacemos un mea culpa” y que “los que están al tanto, los que siguen el día a día, semana a semana, sabemos lo difícil que es gestionar nuestro club”.

“Hacemos meaculpa de haber tomado una decisión que fue de no cancelar en en el año, sino que pagar todo a fin de año. Cuando postulamos estábamos pagados… Aquí nadie ha dicho que que no nos equivocamos, nos equivocamos terriblemente. Perdimos la categoría y eso es doloroso para los que amamos el Torreón”, acotó.

Finalmente, al ser consultado sobre cómo seducir a los hinchas luego del ‘descenso’, Villablanca remarcó que “como lo hemos hecho en los últimos tiempos, trabajando, gestionando. Aquí siempre hemos hecho lo mismo. Los últimos tiempos han sido así, trabajando, transparentando, comunicando, informando. No hay otra, no hay otra”.

“La mejor manera de reencontrar al hincha, insisto, a la persona que quiere al club, es jugando. Por eso nosotros tomamos la decisión de jugar. Tercera B, claro, puede decirse que ya casi estamos en los potreros como se dice, pero el hincha de verdad va a estar apoyándonos”, cerró.