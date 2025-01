Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Deportes Valdivia recibió un duro revés al ser rechazado por ANFA para competir en la Tercera División debido a atrasos en pagos correspondientes a la temporada 2024. El tesorero de ANFA, Claudio Olivares Escobar, explicó que el club no canceló la suma de 3 millones de pesos requerida para la mantención de la División, así como tampoco pagó lo correspondiente al arbitraje y turnos de los partidos en todo el año. A pesar de permitirle terminar el torneo 2024, Valdivia no cumplió con la condición de no tener deudas con la división al momento de postularse para el campeonato del 2025. Olivares subrayó que no existen errores menores en esta situación, sino un grave incumplimiento que se extendió a lo largo de todo el año pasado.