La Liga de Primera vivió la suspensión de dos partidos clave, Unión Española vs. Universidad de Chile y Universidad Católica vs. Colo Colo, por falta de estadio, afectando la preparación de los equipos más populares del país para la Copa Libertadores 2025. El reglamento contempla la entrega de puntos al equipo perjudicado en caso de no disponer de cancha, pudiendo los afectados solicitar el triunfo por secretaría. La ANFP cedió a la reprogramación de los partidos, dejando en segundo plano las sanciones establecidas en las bases del torneo.