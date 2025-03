Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP y líder del Proyecto Estadio de Colo Colo, expresó su entusiasmo por una posible candidatura presidencial en Chile, anunciando que dará noticias al respecto a finales de marzo o principios de abril. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, señaló que Mayne-Nicholls deberá decidir entre la política y continuar con el proyecto del estadio Monumental, afirmando que si opta por lo primero, la concesionaria asumirá la responsabilidad. Por su parte, Alfredo Stöhwing criticó la posible dualidad de roles, argumentando que no es conveniente que alguien postule a la presidencia mientras lidera una obra tan relevante para Colo Colo, instando a solucionar la situación rápidamente.

Harold Mayne-Nicholls comenzó a soñar con la presidencia de la República, justo en un año en que trabaja y encabeza el Proyecto Estadio de Colo Colo.

En diálogo con La Radio, el pasado lunes 3, el otrora presidente de la ANFP se mostró entusiasmado con llegar a La Moneda. “Siento que la piscina va tomando cada vez más agua (…) Me entusiasma muchísimo, pero hay que tener ese sentido de responsabilidad para dar ese paso de gran magnitud”, dijo.

Incluso, el también exdirector ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 adelantó que la última semana de marzo o la primera de abril dará novedades sobre su decisión, tras una gira que realiza por Chile.

Y quien abordó la eventual candidatura de Mayne-Nicholls a la primera magistratura del país fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. Consignar que el expersonero FIFA está a cargo del proyecto de remodelación del estadio Monumental.

El mandamás de la concesionaria alba fue claro en la previa al duelo con Everton por la Liga de Primera. “Las dos cosas no conviven. Él lo tiene claro y una vez que lleguen los tiempos que corresponden deberá tomar una decisión: o se dedica a la política o continua en el proyecto de Colo Colo“, dijo firmemente.

Incluso, de no seguir Mayne-Nicholls en el proyecto del nuevo estadio, el empresario puertomontino aclaró que “vamos a tomar la posta. Él ha hecho un gran trabajo, pero lo vamos a solucionar. Ya sabemos para donde va la micro y si Harold quiere tomar desafíos políticos, vamos a subsanarlo”.

Quien también salió a comentar las aspiraciones presidenciales del otrora timonel del balompié nacional fue el antecesor de Mosa al frente de ByN, Alfredo Stöhwing.

“Es una cosa que incluso voy a plantear en el próximo directorio. No puede ser que sea candidato presidencial y que esté a cargo de una obra tan importante para Colo Colo como lo es la remodelación del estadio”, apuntó.

“Eso confirma un poco lo que dije cuando fue elegido, que no me parecía la mejor opción y se ha corroborado con el tiempo. Colo Colo es transversal, entonces no es bueno que esté mezclado con la política. Harold está recorriendo Chile y dejar botado el proyecto del estadio, no me parece. Hay que solucionar eso lo antes posible”, sentenció.