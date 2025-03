Nicolás Castillo dejó Universidad Católica a fines de 2024 y no lo hizo en buenos términos con Cruzados, tras firmar una irregular temporada y protagonizar algunos episodios polémicos en el club donde se formó.

Tras ser informado que no seguiría en la UC, el ariete de 32 años acusó falta de respeto por parte de la regencia encabezada por Juan Tagle, presidente del club, y José María Buljubasich, gerente deportivo.

“Si me decías hace dos meses que no seguía, bien, yo disfrutaba hasta el último. Pero te tienen hasta el último día, no sabes nada, te tienen estresado. Fueron faltas de respeto que muchos compañeros sintieron y nadie dijo”, declaró el jugador en noviembre pasado.

Y ahora, al filo del cierre de libro de pases, el campeón de América con La Roja en 2016 está a las puertas de vestir su segunda camiseta en el fútbol chileno.

El reconocido periodista Eduardo Ítalo Mella, director del programa Punto Deportivo, contó a BioBioChile que el ex Club Brujas, Frosinone, Pumas, Benfica y América, entre otros equipos, está muy cerca de firmar por Santiago City.

Incluso, el entrenador de la tienda de la Segunda División, Juan José Luvera, aprobó la llegada del atacante nacional. “Estamos a la espera del informe médico y de concretarse será un gran aporte, por su experiencia para los jóvenes del actual plantel”, reveló al citado espacio.

Apuntar que el cuadro de la tercera categoría, con sede en Las Condes, se estrenó el pasado dimingo en la Liga 2D con una derrota como local por 0-1 ante Trasandino de Los Andes.