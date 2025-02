El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, salió al paso de sus polémicos comentarios sobre la denuncia de Universidad de Chile para quitarle el título del Campeonato Nacional 2024. Almirón se refirió a la fallida demanda de la U y bromeó sobre el abogado del club colegial, indicando que no lo contrataría. Ante la reacción de La U, el técnico albo aclaró que no se burló de la institución, sino que habló desde la ironía. Almirón destacó que sus decisiones se basan en dignificar la profesión y mejorar el juego, y resaltó el respeto que tiene por la institución, el técnico y los jugadores de la U, aunque dejó en claro que Colo Colo es el más grande en el país.

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, salió este viernes al paso de sus comentados dichos sobre la fallida denuncia de La U para quitarle al ‘Cacique’ el título del Campeonato Nacional 2024.

Recordar que el elenco colegial acusó al técnico albo de desacato, por dar instrucciones a pesar de estar suspendido en el cruce con Huachipato en el estadio CAP Acero, situación por la que pedían desde el CDA resta de puntos.

“Fueron al TAS como 16 veces y les fue mal. El abogado de la U (José Ramón Correa) sigue hablando y yo no lo contrataría, para nada, perdió en todos lados”, indicó entre risas en el podcast Centenario

Dichos que fueron tomados como una burla al archirrival y al profesional del ‘Romántico Viajero’ en la demanda que incluso buscó con ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Es más. Gustavo Álvarez, DT de La U, tomó el guante y lo hizo sin referirse en particular a ello. “No tengo ningún comentario que hacerle”, dijo.

“Cuando me decidí a ser entrenador fue con dos objetivos muy claros. Uno, dignificar la profesión y otra, intentar permanentemente mejorar el juego. Todas mis decisiones y mis actitudes se van a basar siempre en esos dos ejes, en esos dos objetivos”, complementó con fuerza.

Y Almirón aclaró en rueda de prensa que su intención nunca fue burlarse de Universidad de Chile, aunque aprovechó de dejarlo en el segundo lugar de los ‘grandes’.

“Yo no me burlé de La U, es un equipo muy grande y le tengo respeto. Yo hablé desde la ironía, si quiero que alguien me defienda, no voy a contratar a ese abogado, eso fue lo que dije. Hablé del abogado, no de la institución”, indicó en el Monumental.

“Nosotros somos rivales, el país se divide, Colo Colo es el más grande y después le sigue Universidad de Chile. Pero respeto mucho a la institución, al técnico y a los jugadores de La U”, sentenció el DT de origen argentino.