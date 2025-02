Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El exjugador de Colo Colo, Jordy Thompson, no logra encontrar club pese a ser ofrecido tanto al \\'Cacique\\' como a Audax Italiano de la Liga de Primera. Thompson, proveniente de FC Orenburg de Rusia, recibió un no rotundo de ambos equipos chilenos, quienes no tienen interés en fichar al mediocampista. La situación deja a Thompson lejos de un regreso al fútbol chileno, ya que sigue sin concretarse su incorporación a algún elenco de la liga nacional.