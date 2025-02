El extremo chileno Jordhy Thompson, de 20 años, se encuentra sin intenciones de regresar al FC Orenburg de Rusia, y sus agentes buscan un nuevo destino para el 2025. Colo Colo ha sido ofrecido como opción para el joven jugador, quien brilló el año 2023 con seis goles y dos asistencias en 27 partidos con el Cacique. Sin embargo, desde el Monumental no lo consideraron. Thompson perdió espacio en el equipo ruso, principalmente por problemas disciplinarios, al no presentarse a la pretemporada. En su primera temporada en Orenburg, disputó 24 partidos oficiales con dos goles y una asistencia.

Jordhy Thompson en el limbo. El extremo de 20 años no tiene intenciones de volver a jugar por el FC Orenburg de Rusia y sus agentes ya le buscan otro destino para el 2025.

Y el fútbol chileno, específicamente Colo Colo, aparece como el paradero ideal para el joven jugador. El oriundo de Antofagasta brilló el año 2023 con los albos al registrar seis goles y dos asistencias en 27 partidos.

Por esta razón, el delantero fue ofrecido al ‘Cacique’ para tener su revancha. Y desde Macul ya dieron un veredicto.

“Fue ofrecido a Colo Colo y no hubo respuesta… El jugador no quiere volver a Rusia. El tema es que con Colo Colo no están buenas las relaciones”, reveló el periodista Rodrigo López en DSports.

Apuntar que el ariete no se fue bien desde el vigente campeón del fútbol chileno, principalmente por ser acusado en más de una oportunidad de violencia de género. No es del gusto del DT Jorge Almirón.

Pese a que en los primeros meses fue importante en el Orenburg, con el tiempo fue perdiendo espacio en el equipo y, para este año todo parece indicar que no estará considerado por su entrenador. Y no por cuestiones de rendimiento, sino que disciplinarias, ya que el futbolista no se presentó en la pretemporada en Europa.

En su primera temporada con el club ruso, Jordhy disputó un total de 24 partidos oficiales con dos goles y una asistencia.