Hernán ‘Clavito’ Godoy mantiene preocupado al mundo del fútbol chileno. El pasado viernes 14 de febrero, el reconocido estratega de 83 años fue hospitalizado de urgencia en el Hospital Eloísa Díaz de La Florida.

Un delicado problema hepático mantiene al entrenador en el mencionado recinto de salud, desde donde habló con La Hora para referirse a su actualidad.

“Me he sentido muy mal, no sé, he andado sin apetito, no quería comer nada, un poco depresivo. Acá estoy luchando, aún no saben bien lo que tengo, estoy a la espera de los resultados de distintos chequeos, pero todo indica que es algo hepático”, dijo.

En esa línea, ‘Clavito’ Godoy añadió: “Lo primero que vieron fue una mancha grande en el hígado”.

“Le gané varias veces al descenso, ¿cómo no le voy a ganar a esto? Hay que pensar en positivo, pero claramente ya tengo 83 años y todo cuesta un poco más”, puntualizó el querido DT nacional, con basta trayectoria en el balompié criollo.

En su currículum, destacan sus pasos por clubes como Audax Italiano, Santiago Morning, San Marcos de Arica, Ñublense, Naval y Santiago Wanderers y Deportes Linares.