A través de su cuenta de Facebook, el periodista Eduardo Ítalo Mella informó que desde el viernes 14 de febrero, el reconocido exdirector técnico chileno, Hernán ‘Clavito’ Godoy, se encuentra internado de urgencia en el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz Insunza, ubicado en la comuna de La Florida.

Si bien no entregó más detalles al respecto, el comunicador confirmó dicha información respecto al legendario ex entrenador y delantero, que actualmente tiene 83 años. En su trayectoria en los bancos, clubes como Santiago Morning, San Marcos de Arica, Ñublense, Naval y Santiago Wanderers y Deportes Linares, entre otros, destacan en su currículum.

Por otra parte, en la previa del O’Higgins-Huachipato de la primera fecha del Campeonato Nacional 2025, Jaime García le envió un mensaje a su amigo ‘Clavito’ Godoy.

“Yo era un jugador amateur y él me rescató en Arica, me hizo jugar, después me tuvo en Santiago Morning. Lo quiero, lo adoro y espero que se recupere. Ahí hay una persona que es histórica en el fútbol y a veces, solo necesita el viejo cariño, respeto y amor y las cosas se hacen en vida. Su forma no se va a olvidar nunca, es ahora”, dijo el estratega del elenco de Talcahuano.