Fernando Zampedri, delantero de Universidad Católica, obtuvo la nacionalidad chilena y hoy ya es una alternativa para la Selección nacional.

El goleador de las últimas cinco ediciones del Campeonato Nacional completó este martes los últimos trámites necesarios y, poco después, recibió la confirmación del visto bueno de parte del Departamento de Extranjería.

“Fernando Zampedri obtuvo la nacionalidad chilena y podrá ser convocado con La Roja, en caso de que Ricardo Gareca lo considere, para marzo ante Paraguay y Ecuador por las Eliminatorias”, informó el periodista Marco Escobar, de DSPORTS.

Así las cosas, el entrenador del combinado nacional tiene una nueva alternativa para el ataque de La Roja, que vaya que necesita goles en las restantes jornadas del Premundial.

El propio ‘Toro’ dijo este lunes, luego del triunfo de Católica sobre Audax Italiano que estaba ansioso por confirmar su nacionalidad.

“Todavía no soy chileno, no tengo las mismas posibilidades que los demás… El día que tenga los papeles al día, me gustaría estar”, comentó el delantero de la UC.