Tras el levantamiento del paro del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), el fútbol chileno ve la luz para comenzar su año 2025, siendo la Copa Chile la competición que abrirá los fuegos en el calendario.

Este domingo, se juega la primera fecha del torneo, que reune a equipos de Primera División y Primera B. Este domingo, serán solamente transmitidos dos partidos -de cinco- por TNT Sports en TV: Iquique vs. Deportes Antofagasta y Universidad Católica vs. Everton.

El resto de la jornada inaugural del certamen, en tanto, continuará el lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de enero.

La programación de la fecha 1 de la Copa Chile 2025

Domingo 26 de enero

Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta – 12:00 horas – TNT Sports

Ñublense vs. Curicó Unido – 18:00 horas – sin transmisión televisiva.

O’Higgins vs. Rangers – 18:00 horas – sin transmisión televisiva.

Universidad Católica vs. Everton – 18:00 horas – TNT Sports.

Huachipato vs. Deportes Temuco – 18:00 horas – sin transmisión televisiva.

Lunes 27 de enero

Cobresal vs. Deportes La Serena – 18:00 horas – sin transmisión televisiva

Palestino vs. Audax Italiano – 18:00 horas – sin transmisión televisiva

Martes 28 de enero

Copiapó vs Cobreloa – 20:00 horas – sin transmisión

San Marcos de Arica vs Coquimbo Unido – 20:00 horas – TNT Sports

Miércoles 29 de enero

Deportes Recoleta vs Universidad de Chile – 19:00 horas – TNT Sports

Jueves 30 de enero

Colo Colo vs Deportes Limache – 20:00 horas- TNT Sports