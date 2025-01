Alcanzó niveles internacionales. El paro de futbolistas convocado por el Sifup, en respuesta a las bases para los torneos 2025 presentadas por la ANFP, llegó hasta FIFPro.

La organización, que representa a 65.000 deportistas profesionales en todo el mundo, dedicó una extensa publicación al conflicto que mantiene en jaque el inicio de la temporada del balompié nacional.

“El objetivo es encontrar una solución a los puntos planteados para mejorar la situación que enfrentan los futbolistas en Chile”, destacó el gremio internacional, remarcando la situación que viven los jugadores de equipos de Segunda División.

En ese escenario, el volante Ramón Fernández -capitán de San Antonio Unido- conversó con FIFPro y reconoció que “tenemos mucha incertidumbre”.

“Soy uno de los 49 jugadores que tenemos contrato vigente y que, como no funcionó la idea de la Sub-23, no nos hemos quedado sin trabajo. Pero hay unos 300 jugadores que hoy no tienen club y no sabemos qué será de ellos esta temporada”, añadió Fernández.

En la misma línea, el ex Colo Colo y Universidad de Chile sostuvo que “tengo un compañero que está trabajando en el puerto mientras espera que lo contraten o no. Otros que están en otros trabajos o buscando porque el contrato termina cuando termina la temporada. Es uno de los puntos que conversamos con la ANFP a través del SIFUP. Estamos pidiendo contratos de 11 meses”.

Para cerrar, desde FIFPro remarcaron algunos de los puntos que el Sifup exige solucionar a la brevedad.

“Los contratos de los futbolistas profesionales no pueden durar solo ocho meses; los jugadores lesionados seguirán siendo pagados íntegramente por el club; el número de jugadores extranjeros en el campo de juego de cada club debería reducirse a cinco en Primera División; suspender cualquier limitación de edad en Segunda División”, se lee en la publicación de la Asociación internacional.

Chilean footballers are calling for fair contracts, protection for injured players, and an end to age restrictions.#FIFPRO stands firmly with @SIFUP and the players.#ParoSifup | @FIFProAmerica

— FIFPRO (@FIFPRO) January 21, 2025