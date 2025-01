Hasta 90 días más se extenderá la investigación que busca decretar responsabilidades en el caso conocido como “la manada de Cobreloa”, y que tiene a ocho excadetes del club de fútbol loíno en prisión preventiva, imputados de violar a una joven de 18 en 2021.

Se trata de uno de los casos más controversiales del último tiempo en la justicia chilena, considerando que solo casi tres años después de hecha la denuncia original, los sospechosos se pararon frente a la justicia, en mayo de 2024.

En dicha oportunidad, se expuso que con fecha 16 de septiembre de 2021, la víctima acudió junto a una amiga a una fiesta en un inmueble habilitado como casa habitación para juveniles del club (Casa Naranja).

En ese lugar, y como detalla el Ministerio Público, horas más tarde habría sido agredida por los imputados, de iniciales OIRM, CJSA, JMGO, RAHP, NBNV, PERL, LJRA, JFAN y LBPV, todos mayores de edad a la fecha de los hechos.

La Fiscalía de Calama formalizó a todos imputados en calidad de autores del delito de violación propia, estableciendo como posibles circunstancias agravantes del hecho, el haber actuado con alevosía y ser dos o más los autores del delito.

Desde ese momento, los imputados se han mantenido tras las rejas, considerando la gravedad de los hechos que se les atribuye y el riesgo que significan para la sociedad.

Y durante las últimas horas, según pudo confirmar BioBioChile, la Fiscalía solicitó ante la justicia que se amplíe el plazo de investigación en 90 días, considerando que aún quedan “diligencias pendientes”. Extensión que se decretó a partir del 6 de enero recién pasado.

De igual manera, se confirmó que 8 de los 9 imputados en el caso se mantendrán en prisión preventiva mientras se desarrollan las indagatorias.

BioBioChile se contactó con el club Cobreloa para el desarrollo de este artículo, sin encontrar respuesta favorable al requerimiento antes de la publicación.

Relato de la víctima de “la manada de Cobreloa”: “Me pegaron, me ahorcaron”

Según el relato de la víctima, identificada como Valentina, fue abusada por ocho personas el 16 de septiembre de 2021, en la llamada “Casa Naranja” de Cobreloa.

“Me pegaron cachetadas, con un cinturón, me ahorcaron, eran bastante violentos”, contó la afectada, asegurando que en el lugar los jóvenes habían consumido alcohol, marihuana y cocaína. Ella asumió que también consumió.

La joven contó también que “llegué a esa casa como a las 22.30 horas, me invitó un amigo que yo tenía en ese tiempo, porque era 18 de septiembre y se trataba de un asado”.

“Yo fui con uno al baño, y llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir del baño, y me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí habían más personas”, relató. “Traté de escaparme, estaba shockeada, por eso no hice nada”, complementó.

Asimismo, confirmó que hubo grabaciones por videollamada mientras se cometía el ilícito: “Me mostraban (por la cámara) y decían ‘mira como tenemos a esta mina’ y se reían. Me sentía mal, me sentía sucia, pero yo decía que si me dejaba, iba a ser más rápido. Si me oponía podían hacer algo peor”.

“Uno de ellos tenía el cinturón puesto, se lo sacó y me lo puso en el cuello y me empezó a ahorcar. Después me pegaban con el mismo cinturón”, relató la joven.