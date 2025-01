Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente del Sifup, Gamadiel García, respondió a las amenazas de la ANFP por el paro convocado por el sindicato, afirmando que la Supercopa no se jugará sin un acuerdo. Aseguró que los capitanes de Universidad de Chile y Colo Colo respaldan la decisión de no disputar el partido que inaugura la temporada. Ante la posibilidad de jugar con planteles juveniles, García desestimó la idea y criticó la propuesta, indicando que no resolvería el conflicto.