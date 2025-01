El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) respondió a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) mediante una publicación en redes sociales, detallando las once propuestas rechazadas por el Consejo de Presidentes, las cuales buscaban abordar problemáticas en el fútbol chileno. Ante la negativa de la ANFP, el Sifup confirmó un paro de actividades en todas las competiciones organizadas por este ente. Las propuestas incluían cambios en la duración de los campeonatos, el tratamiento de lesiones, el número de jugadores extranjeros permitidos, ascensos y descensos equilibrados, modificaciones en la regla Sub-21, movilidad de jugadores y transparencia en el manejo de datos médicos, entre otros puntos. El sindicato criticó las decisiones de la ANFP, señalando que no representan los intereses del fútbol chileno.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) salió al paso de las declaraciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Mediante una publicación en su cuenta de X, el gremio reiteró su rechazo a las acciones del ente rector del balompié nacional.

En el posteo, el Sifup detalló las once medidas presentadas al Consejo de Presidentes. Estas propuestas fueron firmadas por los capitanes de los clubes profesionales y buscaban abordar las problemáticas actuales del fútbol chileno.

De este modo, el gremio denunció que “el Consejo de Presidentes no solo no aceptó ninguna de estas propuestas, sino que además quiere desconocer un dictamen de la Dirección del Trabajo que catalogó de ilegal e inconstitucional la medida de transformar la Segunda División en una categoría Sub 23″.

Frente a esta situación, el Sifup confirmó que su Asamblea votó por unanimidad el paro de actividades en todas las competiciones organizadas por la ANFP.

Detalle de las propuestas del Sifup

Entre las propuestas rechazadas, el sindicato destacó la necesidad de que los campeonatos de Primera División, Primera B y Segunda División tengan una duración mínima de 11 meses dentro del año calendario. Además, plantearon que los jugadores lesionados en partidos o entrenamientos sigan recibiendo el 100% de sus remuneraciones.

Otra medida presentada fue la solicitud de permitir la inscripción y participación simultánea de un número específico de jugadores extranjeros: cinco en Primera División, cinco en Primera B y tres en Segunda División. Esto buscaba una mayor flexibilidad para los clubes.

El Sifup también propuso un sistema equilibrado de ascensos y descensos en todas las divisiones, sugiriendo que cada categoría cuente con al menos dos cupos de ascenso y descenso. “Por lo anterior, la Segunda División debiese aumentar a 16 clubes”, especificaron.

La modificación de la regla Sub-21 fue otro de los puntos críticos. Según el sindicato, esta normativa debe centrarse en el mérito y el talento de los futbolistas, en lugar de establecer restricciones arbitrarias que afectan la competitividad.

En cuanto a la movilidad de los jugadores, el Sifup solicitó que los deportistas puedan ser inscritos en la segunda rueda del campeonato por un club distinto al de la primera, siempre que no hayan participado en partidos durante esa segunda fase. Este mecanismo ya está vigente en Primera División, pero no en las otras categorías.

El sindicato también propuso que los clubes entreguen garantías equivalentes a tres meses del monto bruto de la planilla profesional para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. Además, sugirieron que los dirigentes y gerentes generales de clubes que incumplan estas responsabilidades sean sancionados con una suspensión mínima de cinco años.

Otra medida apuntaba a la transparencia en el manejo de datos físicos y médicos de los jugadores. Según el Sifup, estos análisis deben ser entregados a los futbolistas de manera obligatoria.

El gremio también enfatizó la importancia de fiscalizar el 10% que corresponde al jugador por su transferencia entre clubes. “La ANFP no debería autorizar ni registrar la transferencia hasta que se acredite el pago de esta suma al deportista”, señalaron.

En su declaración final, el Sifup reafirmó que las decisiones tomadas por la ANFP y su Consejo de Presidentes no representan los intereses del fútbol chileno. “Por esta actitud, nuestra Asamblea votó por unanimidad el paro de actividades de todas las competiciones organizadas por la ANFP”, concluyeron.