La Supercopa del fútbol chileno sigue generando problemas para llevar a cabo el choque donde Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán para dar el vamos a la campaña 2025.

No obstante, los dramas no han cesado y ahora que La Serena parece encaminada a quedarse con el crucial partido, han revelado que el ‘Cacique’ se encuentra muy molesto con los azules, debido a la alojamiento en la antesala del partido.

Según información de AS Chile, Colo Colo está muy molesto con La U y la ANFP, todo esto debido a que los azules ganaron un sorteo que les da la primera opción para hospedarse en la ciudad de la región de Coquimbo.

Como detalla el citado medio, La U eligió hospedarse en el “Ovalle Casino & Resort, que está justo en la ruta 43, en la salida de la comuna hacia La Serena”, algo que ‘indigna’ a Colo Colo, ya que ellos lo tendrán que hacer en el “Hotel Limarí, que queda más lejos de la carretera que conecta a Ovalle con La Serena y que tiene solo 40 habitaciones”.

Fue ahí donde el cuadro ‘Albo’ manifestó su descontento en la voz del gerente general, Alejandro Paul, quien dio a conocer la “molestia e incomodidad ante la ANFP”.

Es ahí donde aparecen opciones para que Colo Colo se pueda hospedarse y la que tomó mayor fuerza fue Rosa Agustinas de Guanaquero, el cual fue inaugurado hace 12 días.

No obstante, esta opción podría ser rechazada, ya que no se encuentra en La Serena, sino que en Coquimbo, algo que no podría ser factible ya que una de las 16 peticiones que realizó Delegación Presidencial fue que los clubes debían hospedarse fuera de la conurbación.

Al no haber una opción viable, en Colo Colo siguen molestos e indignados por la situación que los complica da cara a la Copa Chile, primer título del año y partido que da inicio a la temporada 2025 en el fútbol nacional.