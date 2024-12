El pasado lunes una noticia remeció el fútbol chileno: Brian Fernández, flamante refuerzo de Coquimbo, dio por terminado su contrato con los ‘piratas’ tras solo doce días y sin ni siquiera haber debutado.

El hecho generó todo tipo de suspicacias. Se habló de una nueva ‘recaída’ y de ausencias a distintos entrenamientos. Después el propio futbolista grabó un video explicando que en estas fechas especiales, comprendió que para su “evolución personal debía volver a refugiarse en su núcleo familiar, a pesar de todo el cariño y cuidados que Coquimbo Unido le ofreció”.

La noticia golpeó también a Víctor Rivero, actual entrenador de Deportes Limache, quien tuvo a Fernández y sacó lo mejor de él cuando ambos compartieron en Unión La Calera.

“Justamente ayer hablábamos como familia ese tema: guardamos muy buenos recuerdos, no sólo de lo que nos dio como jugador. También como persona”, expresó a RedGol, acotando que “si bien es cierto me tocó ser la cara visible en el sentido de ser los únicos que lo hemos podido contener, sostener y alcanzar su mejor rendimiento, hubo una red muy importante. Eso no lo tuvo en estas dos venidas siguientes a Chile, tanto en San Luis y Coquimbo”-

“Acá había gente que lo conocía mucho: Gabriel Arias, Mariano Barbieri y Pablo Alvarado fueron fundamentales. Todos cumplíamos una labor muy especial”, complementó, recordando que “Arias lo conocía desde muy chico en Defensa y Justicia era como el padre. Cuando lo tenía que retar lo hacía llorar”.

Sobre lo mismo, Rivero rememoró que Brian “viajaba todos los días con el kinesiólogo desde Concón hasta La Calera. Ellos tres fueron fundamentales, lo conocían de hace muchos años. Todos teníamos nuestra labor con él”.

“Pablo Alvarado era como el hermano mayor. Y Mariano Barbieri era como su herman. Barbieri concentraba con él. Todos teníamos una función bien específica. Eso nos ayudó a que esos seis meses estuviera contenido. En ese momento, su situación familiar era buena”, puntualizó.

Finalmente, Víctor Rivero realizó una reflexión de lo que pudo haber afectado a Fernández en su arribo a Coquimbo: “Vi las imágenes de Brian cuando Bazán Vera lo fue a despedir al aeropuerto de Argentina y venía solo. Eso me dio tristeza. Ese DT lo encausó en la última pasada por Almirante Brown y lo tuvo en su casa”.

“Llega a Coquimbo, termina de entrenar y son 12 horas de estar solo. Lo de él es una enfermedad. Hay que recordar que a él se le mató un hermano, tiene problemas con su padre. Cualquiera puede caer en esta enfermedad, en cualquier ámbito económico de la sociedad. A él no se le puede dejar solo, hay que estar muy pendiente y cuidarlo”, concluyó.