El caso Deportes Concepción-Melipilla se sigue jugando en el Tribunal de Disciplina y a la espera de su resolución, surgen elementos que pueden ser -o no- probatorios de una parte hacia la otra.

Recordar que el elenco lila acusa a los ‘Potros’ de cotizaciones impagas a sus jugadores, situación con la que buscan una eventual resta de puntos para, así, ascender a Primera B como campeones del torneo de Segunda División 2024.

En este contexto, en redes sociales se viralizó un registro en el que el nombre de la empresa FactorOne, cuyo principal propietario es Felipe Muñoz, aparece en la lista de deudas de Melipilla, por un valor de 44 millones, pagables en 4 cuotas de 12.000.000.

Pese a que ello despertó sospecha, el propio Muñoz, controlador de Rangers de Talca, despejó todo tipo de rumores al respecto.

“Melipilla a FactorOne no le debe plata. Me han estado preguntando de varios lados, pero me dicen que una empresa relacionada a los dueños anteriores factorizaron en una oficina una factura por una instalación de pasto sintético”, comentó a BBCL.

En ese sentido, el directivo añadió: “No tengo el detalle de cuánto fue la factura completa ni donde se instaló ese pasto, pero que ahí, ese cliente tuvo demora en que Melipilla le pagara esa instalación de pasto”.

“Fue saldado ese pago hace bastante rato”, aseguró el empresario.

La respuesta desde Deportes Concepción: “Le deben plata a todo el mundo”

Consultado respecto a lo mismo, el presidente de Deportes Concepción, Diego Livingstone, dejó ver su sospecha.

“Hoy de Deportes Melipilla me puedo esperar cualquier cosa, la verdad. Le deben plata a todo el mundo, aparte de no pagar las obligaciones laborales de sus trabajadores”, dijo el timonel del elenco penquista.

En ese sentido, Livingstone apuntó que Deportes Melipilla “tiene cheques protestados y una deuda con la tesorería ha venido sumando desde el año 2022”.

“Además, la garantía del 2024 la tienen embargada, así que cualquier cosa es esperable y dudo que esa deuda que aparece se haya cancelado”, concluyó.

Por ahora, se espera la resolución de la pugna que ambos clubes mantienen en el Tribunal de Disciplina de ANFP.