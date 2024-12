Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Supercopa del fútbol chileno del año 2025, que enfrentará a Colo Colo y la U, aún no tiene sede definida, siendo Temuco el escenario deseado por la ANFP para mantener la esencia de la competición con una final a partido único y ambas hinchadas presentes. Aunque las conversaciones están avanzadas, no se ha alcanzado un acuerdo total. La ANFP presenta planes de seguridad vinculados al estadio Germán Becker para el posible partido el domingo 26 de enero, tras haber sido rechazada la opción de Concepción por motivos de seguridad. En caso de no encontrar un estadio para el partido único, la definición del supercampeón sería en una llave de ida y vuelta los días 22 y 26 de enero en los estadios de Nacional y Monumental.