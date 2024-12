El entrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, se refirió al mercado de pases y la posibilidad de sumar a Gary Medel como refuerzo para la temporada 2025. Nunes expresó su interés en trabajar con el \'Pitbull\', destacando su trayectoria, aunque Medel tiene contrato con Boca Juniors. El estratega no dramatizó por la demora en concretar nuevas incorporaciones, asegurando que se encuentran dentro de los tiempos establecidos. La mayoría de los refuerzos buscados están fuera de Chile, y se esperan llegadas en enero. Nunes confía en la directiva para reforzar el plantel, mencionando que cada jugador tiene características específicas y que confía en tener un buen mercado. Respecto a su supuesta renuncia, el brasileño aclaró que nunca se enteró de la situación debido a estar de vacaciones en Brasil, y desmintió haber sido contactado por Perú para ser seleccionador, manteniendo su enfoque en Universidad Católica.

Tiago Nunes, entrenador de Universidad Católica, sacó la voz en las últimas horas para referirse a cómo va el mercado de pases en el elenco de la franja y la posibilidad de sumar a Gary Medel como refuerzo para la campaña 2025.

A su llegada al país, tras pasar las vacaciones en Brasil, el estratega cruzado se refirió de entrada a la chance de contar con el ‘Pitbull’, formado en la tienda precordillerana, para los próximos desafíos.

“Me han preguntado por los jugadores históricos de Chile. Medel se merece todo el respeto por su trayectoria y para mí sería un honor trabajar con él diariamente, siempre sabiendo que tiene contrato con Boca Juniors”, declaró.

Por otro lado, el DT campeón de la Copa Sudamericana con el Athletico Paranaense (2018) evitó dramatizar por la demora en la dirigencia de Cruzados a la hora de concretar la llegada de nuevas incorporaciones.

“Estamos hablando diariamente con la directiva para intentar cerrar algún refuerzo, pero hay un trámite normal no solo deportivo, sino administrativo. Creo que estamos dentro de los tiempos, pensando en que se acerca la pretemporada y que el torneo empieza a fines de enero”, indicó.

“La mayoría de los refuerzos que estamos buscando están fuera de Chile y están jugando hasta ahora en sus ligas… Seguramente algunos refuerzos llegarán en enero”, añadió sin dar nombres.

Para cerrar el tema fichajes, Nunes se mostró confiado en el trabajo de la dirigencia a la hora de reforzar el plantel. “Está todo a cargo de la directiva, ellos saben los jugadores con los que podríamos contar. Cada jugador tiene su característica, y el club sabe manejarlo. Creo que tendremos un buen mercado“, dijo.

“Me sorprendió un poco el tema de la renuncia”

El DT de 44 años también se dio el tiempo de aclarar su supuesta renuncia a fines de noviembre al banco de Católica. Versiones de prensa apuntaban en la molesta del brasileño por la negativa de Tagle, Buljubasich y compañía de traerle lo que quiere para la próxima campaña.

Incluso, Nunes sonó con fuerza para tomar el cargo de seleccionador de Perú, hoy en manos del uruguayo Jorge Fossati, colista en las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Me sorprendió un poco el tema de la renuncia, yo no me enteré de lo que pasaba en Chile, porque estaba de vacaciones en Brasil, pero seguimos trabajando diariamente con la directiva”, aclaró.

“Es un motivo de orgullo que el nombre de uno suene, pero nunca se comunicaron ni tomaron contacto conmigo (desde la Bicolor). Hay mucha especulación hoy en día, pero nunca me llamaron y estoy enfocado al 100 por ciento en Católica”, sentenció.