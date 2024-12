Emiliano Vecchio salió este martes al paso de una nota de un medio argentino, donde el jugador arremetía contra Unión Española por una millonaria deuda por el arriendo impago del lugar donde el volante argentino residió este 2024.

“Cuando llegué, Unión Española tenía que pagar el alquiler… Lo terminé pagando yo el viernes. Unión Española es un desastre”, dijo el mediocampista a TyC Sports.

“No me pagaron, me quedaron debiendo plata. Un desastre. No me pagaron el alquiler. Encima, no tengo cuenta. Una locura fue todo… Me voy. Yo la pasé re mal… Fue un año horrible… Quiero jugar en Argentina. Lo que quiero es ser feliz y competir”, agregó.

Sin embargo, el dos veces campeón con Colo Colo publicó este martes un video donde niega haber dado esas declaraciones a la prensa trasandina y que todo “es una mentira”. En el registro aparece con la casaquilla de Unión Española.

Es más. El futbolista de 36 años aclaró que su relación con la tienda hispana es de “transparencia” y que “siempre lo han ayudado”.

“Quiero tomarme un minuto para aclarar algunas de las situaciones y las noticias que han salido, que lamentablemente no entiendo ni entendemos por qué salen esas cosas, esas mentiras que la verdad hacen tanto daño“, indicó de entrada.

“La relación mía con la Unión Española en este año fue de transparencia, en la cual nos hemos ayudado mutuamente en todo, y que todo lo que se dice no es real. Es más, yo no hablé con ningún medio, esa declaración yo no la hice, así que eso también lo quiero dejar muy en claro“, añadió.

Para cerrar, el centrocampista ofensivo que vive su segundo ciclo en el elenco de colonia aclaró que “tanto en lo profesional como en lo humano siempre me han ayudado, me han respetado, así que les estoy muy agradecido al club”.