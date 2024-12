Emiliano Vecchio, todavía futbolista de Unión Española, arremetió contra el cuadro de colonia por la millonaria deuda por el arriendo impago del lugar donde el volante argentino residió este 2024.

El trasandino fue acusado de deber más de 43 millones de pesos, en una situación donde tanto el jugador como el equipo se responsabilizan el uno al otro.

Todo apunta a que el mediocampista no continuará en los rojos de Santa Laura y, desde el vecino país, Vecchio lanzó duras críticas contra el elenco de Independencia.

“Cuando llegué, Unión Española tenía que pagar el alquiler… Lo terminé pagando yo el viernes. Unión Española es un desastre”, dijo el volante a TyC Sports.

“Me voy. Yo la pasé re mal. No me hicieron los documentos, no me abrieron cuenta de banco, no me dieron lo que me prometieron… Me prometieron auto para moverme, no me lo dieron; pagarme el alquiler, no me lo pagaron. En ese sentido, fue un año horrible, la pasé pésimo”, agregó Emiliano Vecchio.

En la misma línea, el jugador recalcó que “no me pagaron, me quedaron debiendo plata. Un desastre. No me pagaron el alquiler. Encima, no tengo cuenta. Una locura fue todo”.

Para cerrar, el volante -que aun tiene vínculo con Unión Española- insistió en que “quiero jugar en Argentina. Lo que quiero es ser feliz y competir”.