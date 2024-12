Carlos Palacios finalizó la temporada 2024 como pieza fundamental de Colo Colo, cuadro que terminó coronándose campeón del Torneo Nacional en una emocionante lucha con La U.

Además, la ‘Joya’ fue parte importante del destacado paso del ‘Cacique’ en la pasada Copa Libertadores, donde los de Jorge Almirón llegaron a los cuartos de final. Actuaciones que lo tienen hoy a las puertas de llegar a Boca Juniors.

No obstante, el formado en Unión Española vivió en la campaña un momento particularmente duro. Fue en octubre y en momentos donde era cuestionado por su polémica salida del seleccionado chileno en plenas Eliminatorias.

El delantero de 24 años debió afrontar una dolorosa pérdida familiar. Uno de sus sobrinos falleció de forma trágica, tras un accidente en una piscina, a pocos días del duelo clave de los albos ante Palestino.

Palacios recordó en diálogo con Colo Colo TV lo que pasaba por su cabeza en la antesala al choque con los ‘árabes’. “Fue un momento complicado como familia. Había dormido poco, creo que nada. Una hora”, comenzó diciendo.

“Cuando fuimos a almorzar, pensé en decirle al profe que no podía jugar, que no me sentía preparado, que la mente no me estaba funcionando, el corazón no estaba funcionando. No había mucho ánimo, muchas ganas”, añadió.

En la misma línea, el ex Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama señaló que “fue difícil tomar la decisión de jugar. Se suponía que me habían dado libre, que no viniera. Estaba en la casa, estaba acostado pensando. A él le gustaba verme jugar, disfrutaba de verme jugar. A veces llegaba a la casa y él ponía videos míos en YouTube, entonces estaba pensando y dije que lo iba a hacer por él”.

“Entrenábamos a las 16:00 y llegué a las 16:10. Bajé corriendo a entrenar y todos me quedaron mirando como ‘qué hace este aquí’. Fui a hablar con el profe (Almirón), me dijo que me apoyaba en cualquier decisión que yo tomara y le dije que quería jugar, que tenía las ganas de jugar. Lo demás ya es historia”, complementó.

Incluso, la ‘Joya’ contó que “le pregunté a mi hermana también si ella quería (que jugara ante los de colonia) y ella me dijo que sí, que ella sentía que al niño le hubiese gustado. En ese momento tomé la decisión”.

“Saqué todo lo colocolino que soy y el amor por él. Que iba a ser un lindo día para él. Siento que todo lo que sucedió ese día fue por y para él, me siento con esa felicidad que le pude dar una alegría a él, que me estaba mirando desde el cielo”, finalizó.

En el cruce con Palestino, Carlos Palacios marcó de lanzamiento penal el gol del triunfo por 3-2. Tras la conquista, el ariete se arrodilló en el césped del estadio Municipal de La Cisterna y con sus dos brazos al cielo le dedicó la diana a su sobrino.