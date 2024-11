El mercado de fichajes del medio nacional está en tierra derecha. Ya terminado el Torneo de Primera División – solo siguen en carrera los elencos que participan por el segundo ascenso en la Primera B, Magallanes, Rangers, Recoleta y Limache- comienzan las movidas y gestiones para iniciar el reforzamiento del venidero 2025. En este sentido, Coquimbo podría remecer con el refuerzo de Brian Fernández.

El ‘Pirata’, que ha sido uno de los equipos que ha mantenido la base de su plantilla 2024 en un 75%, inició el trabajo para fortalecer su zona de mediocampo ofensivo y de ataque, donde requiere volver a tener la fortaleza que en algún momento alcanzó cuando contaba con el argentino Rodrigo Holgado y el chileno argentino, Luciano Cabral.

Esa dupla deparó grandes alegrías a los aurinegros y se mantienen en la retina de los aficionados, por lo que hoy –además de garantizar la continuidad del cuerpo técnico con Esteban González a la cabeza- están concentrados en asegurar la llagada de unos cuatro o cinco jugadores que tengan el gol como prioridad en una cancha.

Frente a las movidas que no necesariamente cuentan con la conformación de los administradores y a través de varias portales y plataformas sociales, se dio a conocer que el mencionado volante trasandino, hermano del goleador de la Universidad de Chile, está en carpeta.

A través de Dsports se informó que el conjunto porteño estaría tras los pasos del argentino de 30 años -quien busca relanzar su carrera luego de una serie de problemas personales- con quien mantendría negociaciones. Fernández ya conoce la realidad del fútbol chileno cuando en la temporada 2018 defendió a Unión La Calera, donde anotó 11 goles en apenas 12 partidos.

El atacante, que viene de defender a Almirante Brown, equipo de la Primera Nacional de Argentina, fue desvinculado tras participar y ser MVP de la denominada Copa Potrero -torneo amateur que fue organizado por Sergio “Kun” Agüero-.

Según declaraciones que el propio jugador entregó a ESPN, él ya había expresado su deseo de no seguir en el club. “No voy a seguir en el equipo. Hablé con el presidente y le dije que no iba a continuar tras el partido con Atlético Rafaela y que no me tengan en cuenta para los últimos tres encuentros”, expresó.