Hace algunas semanas, el exjugador de Unión la Calera, Brian Fernández, volvió a ser protagonistas de informaciones y no precisamente por algún lujo, o grandes jugadas como las que acostumbraba a realizar en suelo nacional, si no que por su misteriosa desaparición y los problemas con su actual club, Colón de Santa Fe.

Si bien han pasado varios días desde eso y desde que apareció, lo cierto es que Fernández se encuentra a travesando un nuevo oscuro capitulo de su vida y que lo aleja de algo que él disfruta, el fútbol.

Ahora, en una entrevista que el jugador argentino brindó al programa Son aviones en Argentina, el delantero de 28 años comentó que sus problemas “mucha gente no lo va a entender, no va a comprender mi dolor, mi molestia, el fastidio que llevo dentro mío conmigo mismo”.

“La gente es hincha y quiere que les rindas como ellos quieren. No entienden que detrás del futbolista hay una persona“, destacó.

Así también, señaló que uno de sus más grandes anhelos es volver a ver acción en un terreno de juego al revelar que “cómo no voy a extrañar jugar al fútbol si es lo que mejor hago”.

“Puedo no entrenarme durante meses, pero en una semana mi cuerpo se acomoda y estoy para jugar. Si bien tuve muchas oportunidades acá, no se me pudo ayudar como yo quería”. afirmó.

Piensa comenzar con un tratamiento psicológico

Por otra parte, reveló que cuenta con un gran apoyo de su familia, pero por su cuenta comienza a pensar en realizar un tratamiento psicológico que lo ayude a estar más estable en su diario vivir.

Con relación a esto, el hermano del jugador azul Leandro Fernández apuntó que “La idea es empezar con eso. Mi familia me lo está pidiendo. Soy una persona muy desconfiada”.

“No es por nada, pero me ha tocado estar en charlas con psicólogos en las cuales después me he enterado que han hablado con distinta gente, entonces a mí me cuesta entrar en confianza. Voy y no le cuento la verdad, entonces para qué voy a ir”, declaró.

Por último, habló de su paso por Colón de Santa Fe, último equipo en el que vio acción, antes de ser apartado tras su desaparición.

En sus palabras, Fernández sentenció que “no pude disfrutar, tenía mucha presión, no podía salir a ningún sector de la ciudad. Críticas críticas y críticas. Trato de estar en contacto lo menos posible con la sociedad“.

Revisa la entrevista a Brian Fernández en el programa Son Aviones de Argentina