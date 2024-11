Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En la definición por el descenso del Campeonato Nacional, se especuló sobre una posible denuncia de Cobreloa contra Huachipato por espionaje, lo que podría haber implicado una resta de puntos a los acereros y la salvación para los loínos. Sin embargo, el presidente de Cobreloa, Fernando Pérez, descartó esta opción al no contar con pruebas concretas: \"No hay antecedente alguno para presentar, no hay una prueba concreta. El tema que pasa por espionaje, no están las pruebas suficientes para presentar la denuncia. En este minuto, se tendría que descartar\", señaló Pérez. A pesar de consultas a abogados, se concluyó que no hay evidencia de espionaje.