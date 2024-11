Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Según La Tercera, Universidad de Chile habría perdido terreno en su intento de restar puntos a Colo Colo, ya que Huachipato se negó a facilitar videos clave para probar una falta del \'Cacique\' en el estadio CAP de Talcahuano, argumentando que el conflicto no les beneficia. Huachipato se habría negado dos veces a proporcionar material audiovisual de las cámaras de los espacios comunes de su estadio, material que la U consideraba vital para demostrar la denuncia en curso. Esta situación dificulta la posibilidad de que la \'U\' quite puntos a Colo Colo en el escritorio, ya que no se ha sumado nuevo material tras el careo de la semana pasada. Además, Huachipato se excusó de entregar registros, indicando que solo lo haría en caso de comisión delito o afectación de la seguridad de los dirigentes.