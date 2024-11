El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, protagonizó un potente desahogo este domingo luego de la victoria de su equipo ante Deportes Iquique por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

El conjunto de Pedrero alcanzó 66 puntos y quedó, a una fecha del final, como único líder con dos unidades de ventaja sobre la U. Sin embargo, el cuadro ‘azul’ se sumó a una denuncia contra los ‘albos’ y abogan por una resta de puntos que podría dejarlos en la cima.

En este sentido, Almirón no escondió su desaprobación a todo lo que ha pasado en las últimas semanas: “Es indignante, me pone mal que los jugadores estén en riesgo de perder el torneo por una cuestión de escritorio. Me duele”, aseguró.

“Todo el respeto al rival. La U es un equipo muy grande y siempre va a ser grande, pero la verdad que imagino que la gente le debe dar vergüenza que lo representen así”, agregó.

Almirón no se guardó y continuó con su cuestionamiento a la movida azul: “Dentro de la cancha si nos toca perder, te doy la mano y te felicito. Pero así, la verdad que me siento indignado, con mucha bronca. El futbol es otra cosa”.

“Me preocupa que el futbol pase por estas cosas”, acotó, haciendo hincapié en que “no puede pasar más esto. De verdad. No le hace bien al fútbol”.

“Respeto mucho este país, viene a jugar a Wanderers cuando futbolista, fue mi primera experiencia fuera. Me ayudó mucho este país, me ayudó a crecer. Le tengo gran respeto y quiero que la selección levante. Respeto mucho al rival y a todos los equipos… Dentro de la cancha si me ganan le doy la mano, como pasó con Magallanes. Es parte del fútbol, pero lo otro no es fútbol. No me gusta. Me siento mal. Me equivoqué con el árbitro, me porté mal y cumplí”, cerró.