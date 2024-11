Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ANFP definió la programación de la Liguilla de Ascenso en la Primera B, tras cerrar los polémicos casos de Santiago Wanderers y Barnechea. Los cuartos de final se jugarán con partidos de ida y vuelta, y en caso de empate se definirá en penales. El martes 12 de noviembre comienza con Santiago Morning vs. Deportes Recoleta y Deportes Santa Cruz vs. Rangers. La acción continua el miércoles 13 con Deportes Limache vs. Deportes Antofagasta. Magallanes espera en semifinales. Los partidos se transmitirán por TNT Sports Premium.