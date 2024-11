Santiago Wanderers cerró de la peor manera la temporada 2024 de la Primera B. Cuando las chances de meterse en la Liguilla de Ascenso estaban intactas, una derrota por secretaría sentenció toda posibilidad de un retorno a la serie de honor.

El remezón ‘caturro’ arrancó el pasado 4 de octubre con el sorpresivo despido de Jaime García, entrenador que llegó a mediados de mayo para reemplazar al uruguayo Francisco Palladino.

Y luego, el día 20 de octubre, llegó la polémica suspensión del cruce entre el ‘Decano’ y Universidad de Concepción, en el estadio Elías Figueroa, por problemas con la empresa de seguridad –sueldos impagos– que debía custodiar en el reducto del cuadro porteño.

Ante esto último, el experimentado delantero Carlos Muñoz sacó la voz y se lanzó en contra de la dirigencia presidida por Reinaldo Sánchez, extimonel de la ANFP.

“El sentimiento de pena y rabia es gigante, el no entender cómo un club tan grande nos hace pasar por esto… ¿Dónde están? No jueguen con el amor a nuestro club, ustedes no nos representan, nunca lo harán”, indicó el exariete de Colo Colo en su oportunidad.

Finalmente, el Tribunal de Disciplina determinó la derrota wanderina por 3-0 en su duelo con el elenco del ‘Campanil’, además de fijar una multa de 500 Unidades de Fomento para el club de Valparaíso. Así, Wanderers no llegó a la Liguilla y deberá seguir en la B.

Así, la tienda porteña anunció una “reestructuración que permita darle al club una necesaria estabilidad tanto en el ámbito administrativo como deportivo”.

Y de acuerdo a Cooperativa, un total de 15 futbolistas dejarán el club de Valparaíso de cara a la temporada 2025. Quien encabeza la lista es Carlos Muñoz, capitán del equipo.

Los otros jugadores que dejarán la institución son Fernando Hurtado, Marcelo Cañete, Danilo Ortiz, Kevin Vásquez, Jason León, Diego Torres, Diego Arias, Marcos Velásquez, Enzo Ormeño, Brayan Garrido, César Valenzuela, Juan Ignacio Duma, Andrés Barboza y Joaquín Pereyra.

El medio apunta que solamente tres futbolistas continuarán en el cuadro caturro. Estos son el arquero Eduardo Miranda, el defensor Víctor Espinoza y el mediocampista Jorge Gatica.