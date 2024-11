Santiago Wanderers sufrió en las últimas horas un duro golpe en el objetivo de decir presente en la Liguilla de Ascenso en la Primera B, mini torneo que buscará al acompañante de Deportes La Serena en la serie de honor del fútbol chileno.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó castigar al equipo ‘caturro’ con la pérdida 3-0 del encuentro que fue suspendido ante Universidad de Concepción.

Además de la sanción en el plano estrictamente deportivo, el ‘Decano’ deberá pagar una multa de 500 UF (aproximadamente 20 millones de pesos), justificado en el artículo 23° de las Bases del Campeonato de Primera B.

Con esta derrota ante el ‘Campanil’, Santiago Wanderers se quedó en el décimo lugar de la tabla con 38 puntos, fuera de la Liguilla.

No obstante, la regencia del club de Valparaíso apelará a la sanción en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, buscando revertir la decisión. La reclamación de los ‘verdes’ dejaría el mini torneo de postemporada suspendido mientras se realice la investigación.

Así está la Liguilla de Primera B a la espera de la apelación wanderina

Por lo pronto, los clubes que hoy estarían jugando la Liguilla son Magallanes, Rangers, Deportes Antofagasta, Deportes Recoleta, Santiago Morning, Deportes Limache y Deportes Santa Cruz.

Apuntar que los ‘Carabeleros’ están clasificados automáticamente a las semifinales de la Liguilla, esto por finalizar en el segundo lugar la fase regular.

Las llaves iniciales, por los cuartos de final, serían: Rangers vs. Santa Cruz, Dep. Antofagasta vs. Dep. Limache y Dep. Recoleta vs. S. Morning.

El equipo que clasifique a la semifinal y que haya obtenido menos puntos en la fase regular, enfrentará a Magallanes por el paso a la final.

Las fechas para el comienzo de la Liguilla de Ascenso deben ser oficializadas por la ANFP. El formato son duelos de ida y vuelta, y en caso de haber igualdad en el global tras los dos partidos se definirá todo en lanzamientos penales.