Universidad de Chile está dando un nuevo paso para afianzarse con el liderato exclusivo del Campeonato Nacional, luego de estar venciendo momentáneamente a Huachipato en la fecha N°25 del certamen de Primera División.

Pese a que los ‘acereros’ están jugando con un bloque defensivo muy marcado, los azules ya están en ventaja con un penal de Leandro Fernández se encargó de traducir en gol.

No obstante, como se gestó el penal es lo que ha desatado la polémica en el duelo, ya que múltiples voces en redes sociales aseguran que la decisión de Cristian Garay es errónea al decretar lanzamiento desde los doce pasos tras revisar el VAR.

Uno de los centrales de Huachipato mueve levemente el brazo de Cristian ‘Chorri’ Palacios, quien cae en el área rival y el juez principal del partido decretó pena máxima.

Fue en ese momento donde cayeron los reclamos de los visitantes en el estadio Nacional, lo que impulsó la revisión en el VAR, pero esta no cambio el parecer de Garay, quien ratificó su decisión y determinó que era penal.

Fue ahí donde Fernández definió sin problemas para la ventaja de La U ante Huachipato en un duelo en donde aún se está disputando el primer tiempo.

Dicha determinación hizo explotar las redes sociales y en específico X (anterior Twitter) donde diversos hinchas desataron su enojo tras la decisión de Garay.

Entre los diversos comentarios se encuentran: “Otra desfachatez de Cristián Garay en el arbitraje chileno”, “Un penal de regalo para La U”, “Yo pensé sinceramente que Garay y el VAR iban a anular el penal, pero lo terminaron ratificando, increíble” entre otros.

Un penal de regalo para la u. Que no se note la ayuda #Udechile

#Udechile La U juega bien, y si me lo preguntas, merece ganar.

Para mi, muy estricto el profesor Garay. Si bien hubo contacto, no fue de aquellos que botan a un jugador. Al menos en cámara normal vio el contacto y se quedó con su impresión.

Que sea consecuente, no quiere decir que no se haya equivocado.

— Iván / PUNTERO ABSOLUTO 💙❤️💙 (@ivancit0p) September 24, 2024