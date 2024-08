Felipe Gutiérrez anunció en mayo pasado su retiro definitivo del fútbol profesional, a sus 33 años. Las lesiones no lo dejaron tranquilo y anunció su adiós al balompié tras defender a la Universidad de Concepción.

El otrora mediocampista se formó en Universidad Católica y sus mayores logros lo consiguió con la camiseta cruzada, como dos títulos de Primera, dos Supercopa y una Copa Chile.

Y el ‘Pipe’ reveló en las últimas horas el episodio que terminó con su salida del elenco de la franja al inicio de la temporada 2023 y que tuvo al DT Ariel Holan como protagonista.

Todo pasó por un consejo que le dio el exfutbolista al estratega de origen argentino, que hoy dirige en el Barcelona de Ecuador.

“Un día hablé con él para que le diera un poco más de libertad a Ignacio Saavedra para no restringirlo mucho. Yo creo que después de mi consejo de fútbol, se molestó conmigo y no me pescó más”, indicó en diálogo con el youtuber, Cristián Donoso.

“Una vez habló conmigo y me dijo ‘yo no te voy a echar, pero conmigo no vas a jugar más’. Un día en una charla con el plantel yo dije algo y delante de todos me dijo que no estaba de acuerdo conmigo. Ahí yo dije ‘no, estoy dando la hora, mejor salgo de acá porque no iba a jugar’. Ahí hablé con el club y me conseguí un préstamo en Estados Unidos”, añadió.

Luego, el campeón de América con La Roja en 2015 señaló que “con Ariel no congeniamos nunca. Ahí está el tema. Yo llegué con muchas expectativas porque me habían hablado muy bien de él. Matías Dituro dijo que era el mejor entrenador que él tuvo y me comentaron que trabajaba muy bien. Yo estaba con las expectativas muy altas y dije que con este tipo la íbamos a romper”.

“Yo quiero creer que no quiso contar más conmigo por un tema futbolístico y que a Ariel no le gusté nunca. Al final por mucho que te moleste alguien como persona, si es bueno tiene que jugar”, sentenció.