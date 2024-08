Mauricio Isla se refirió la semana pasada a su regreso al fútbol chileno en junio de 2002 para defender la casaquilla de Universidad Católica. El ‘Huaso’ sorprendió al calificar como un “error” su paso por el elenco de la franja.

“Cuando fui a Católica, tuve muchos compañeros de la selección que me dijeron: ‘No vuelvas, porque no te respetan, te tratan mal, saben esto, no hacen los mismos entrenamientos que tú estás adecuado… Siempre he sido crítico de que mi vuelta a Chile y cuando estuve en la Católica, fue mi responsabilidad y mi error”, indicó el lateral en su oportunidad.

Y ahora, un amigo del bicampeón de América con La Roja entró en mayores detalles sobre la salida del jugador de 36 años de la tienda precordillerana.

Braulio Brizuela, que coincidió con Isla en las divisiones inferiores de la UC y defendió a los cruzados en 2008 y 2013, apuntó al culpable de que el hoy jugador de Colo Colo dejara San Carlos de Apoquindo.

“(Ariel) Holan trabajaba una hora nomás y después cada uno se iba para su casa. Mauricio no estaba acostumbrado a eso. Él estaba acostumbrado a trabajar dos, tres o cuatro horas en entrenamientos fuertes y a irse reventado a la casa”, expresó en diálogo con As Chile.

“Holan trabajaba muy mal y después se vieron los resultados en la cancha”, complementó.

De esta manera, el exdelantero paraguayo apuntó que el método de trabajo del DT campeón con Católica en 2020 y hoy en Barcelona de Ecuador fue determinante en el adiós del ‘Huaso’.