Mauricio Isla vivirá desde este segundo semestre su segunda aventura en el fútbol chileno. El ‘Huaso’ fue oficializado la semana pasada como nuevo refuerzo de Colo Colo.

Su primer paso por el balompié nacional lo tuvo en el club donde se formó futbolísticamente: Universidad Católica. Un periplo que duró menos de un año, luego de numerosas críticas por parte de los aficionados cruzados.

Y el bicampeón de América con La Roja se sinceró sobre su estadía en el elenco de la franja desde junio de 2022 a mayo de 2023, la que consideró derechamente “un error”.

“Lo que me gritaban en el estadio no le daba importancia”, expresó de entrada, en diálogo con D Sports, sobre el cántico de hinchas dirigido hacia su exesposa.

“Siempre he sido crítico de que mi vuelta a Chile y cuando estuve en la Católica, fue mi responsabilidad y mi error. Ahora llego a Colo Colo, al equipo más popular de Chile, y ya sé las expectativas que hay en el país y qué pasa”, agregó.

En la misma línea, el oriundo de Buin indicó que “cuando fui a Católica, tuve muchos compañeros de la selección que me dijeron: ‘No vuelvas, porque no te respetan, te tratan mal, saben esto, no hacen los mismos entrenamientos que tú estás adecuado’”.

Para terminar, el lateral derecho de 36 años cree que en el ‘Cacique’ vivirá una experiencia totalmente diferente y positiva. Firmó con los albos hasta junio de 2025.

“Siempre he dicho que no me siento líder, que no me gusta hablar entre grupos, hay jugadores que nacen para eso y otros que no. Entonces, uno analiza y les recalqué a mi familia cuando volví: uno tiene derecho a equivocarse para no volver a hacer lo mismo más adelante”, finalizó.